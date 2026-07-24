AB’den Rusya çıkışı: Putin zaman kazanmaya çalışıyor

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin barış sürecine ilişkin yürüttüğü girişimlerin sorulması üzerine el Anouni, AB'nin, ABD'nin adil ve kalıcı bir barış yönündeki çabalarını en başından beri memnuniyetle karşıladığını ve ABD'li muhataplarla sürekli temas halinde olduklarını aktardı.