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Giriş Tarihi: 24.07.2026 14:46

AB'den Rusya çıkışı: Putin zaman kazanmaya çalışıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında adil ve kalıcı barış yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ancak gerçekleri net bir şekilde ortaya koymak gerekir. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, müzakerelere tam anlamıyla bağlı kalmadan zaman kazanmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA Avrupa
AB’den Rusya çıkışı: Putin zaman kazanmaya çalışıyor
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AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin barış sürecine ilişkin yürüttüğü girişimlerin sorulması üzerine el Anouni, AB'nin, ABD'nin adil ve kalıcı bir barış yönündeki çabalarını en başından beri memnuniyetle karşıladığını ve ABD'li muhataplarla sürekli temas halinde olduklarını aktardı.

"AB RUSYA ÜZERİNDEKİ BASKINI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

El Anouni, "Ancak gerçekleri net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Putin, müzakerelere tam anlamıyla bağlı kalmadan zaman kazanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Rus ekonomisinin sıkıntı yaşadığını ifade eden el Anouni, AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ #RUSYA

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AB'den Rusya çıkışı: Putin zaman kazanmaya çalışıyor
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