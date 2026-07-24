İtalya’da kundakçıların kedileri yangın başlatmak için kullandığı ortaya çıktı

Costarella mesajında, yangınların çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu belirterek, bölgelerinde kundakçıların kedilerin kuyruklarına yanıcı sıvılara batırılmış bezler bağlayarak tarla ve ormanlık alanlara saldığını tespit ettiklerini söyledi.

Yangınlardan zarar gören noktalarda incelemelerde bulunurken kedilerin adeta "yangın çıkarıcı" olarak kullanıldığına dair deliller bulduklarına işaret eden Costarella, "Bunlar insanlık dışı şeyler. İnsanın en büyük düşmanı yine insan. Sadece kötü niyetli değil, aynı zamanda akıl sağlığı bozuk ve suçlu diyebileceğim bir zihniyetin ürünü bu." dedi.

Sivil Savunma Sicilya Bölge Direktörü Salvo Cocina ise Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, benzer bir durumun son günlerde çok sayıda yangınla boğuşan Sicilya Adası'nda da yaşandığını kaydetti.

Haber ülkede infial yaratırken, hayvan hakları dernekleri sorumluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. İtalya Hayvanları ve Çevreyi Koruma Derneği (AIDAA) de kedileri yangın çıkarmak için kullananlara karşı suç duyurusunda bulunulacağını, ayrıca kundakçıları ihbar edip yargılanmalarını sağlayanlara 1000 avro para ödülü verileceğini duyurdu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör