İsveç’te İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırıları protesto edildi

"MÜCADELEMİZİ ZAFERE ULAŞANA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Gösteriye katılan "Adil Bir Barış İçin Avrupalı Yahudiler (European Jews for a Just Peace)" örgütünün başkanı, Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, açıklamalarda bulundu.

Feiler, Gazze'de sözde ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü vurgulayarak "Son aylarda, Gazze'deki sözde 'ateşkes' sonrasında bile her gün İsrail saldırılarında en az bir çocuğun öldürüldüğünü biliyoruz. Gazze'de sözde ateşkes olmasına rağmen her gün bir çocuk ölüyor. Daha geçen hafta Gazze'de bir cenaze merasimi sırasında, İsrail füzesinin cenazeyi vurması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

Cinayetlerin, etnik temizliğin, ablukanın ve uluslararası hukuk ihlallerinin her gün devam ettiğini belirten Feiler, "İşgal sona erene ve nehirle deniz arasında yaşayan tüm insanlar özgürlüğüne kavuşana kadar her hafta eylem yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Feiler, eylemlerin dini veya etnik bir mesele olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizler buradayız; Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve inanmayanlar olarak bir aradayız. Çünkü bu durum din ya da etnik kökenle ilgili değil, uluslararası hukuk ve Cenevre Sözleşmesi ile ilgilidir. Bunlar, savunmak istediğimiz ilkeler. İfade özgürlüğümüzü, eylem yapma özgürlüğümüzü ve tüm dünyadaki insanların haklarını, kendi devletine sahip olma, kendi durumunu, ülkesini, coğrafi bölgesini ve geleceğini özgürce belirleme hakkını savunmak istiyoruz. Tüm bunlara karşı hep birlikte uyanık olmalı ve dayanışma içinde kalmalıyız."