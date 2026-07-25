Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Ukrayna'dan Belgorod'a hava saldırısı: 2 ölü 13 yaralı!
Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:41

Ukrayna'dan Belgorod'a hava saldırısı: 2 ölü 13 yaralı!

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA
Ukrayna’dan Belgorod’a hava saldırısı: 2 ölü 13 yaralı!
  • ABONE OL

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine insansız hava araçları (İHA), uçaklar ve çok namlulu roketatar ile 91 kez saldırı düzenlediğini belirtti.

2 ÖLÜ 13 YARALI

Bu sürede 195 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini kaydeden Şuvayev, "Bölgeye yönelik saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı." dedi.

UKRAYNA'YA AİT 328 İHA VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait 328 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İHA'ların çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlar arasında Moskova ve Azak Denizi bölgesinin bulunduğu kaydedildi.

"ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ"

Rusya'daki e-ticaret platformu Wildberries'in basın servisinden yapılan açıklamada, Yekaterinburg kentinde şirkete ait lojistik merkezindeki çalışanların İHA saldırıları nedeniyle tahliye edildiği belirtilerek, "Merkez hasar görmedi." ifadesine yer verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#RUSYA #UKRAYNA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna'dan Belgorod'a hava saldırısı: 2 ölü 13 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA