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Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:10

İspanya'da orman yangınları: Yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi

İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde devam eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi. Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği, yangından etkilenen 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DHA
İspanya’da orman yangınları: Yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi
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İspanya hükümeti, yangınlar nedeniyle Madrid'den 30 bin, Avila'dan 29 bin 488 kişi olmak üzere 59 bin 488 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililer, yangın söndürme çalışmalarının, 1201 askeri personel, 400 kara aracı, 1300 güvenlik gücü, 110 sivil savunma personeli ve 20 hava aracıyla devam ettiğini duyurdu.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Madrid ve Avila'daki yangınların yanı sıra Leon, Huesca, Teruel ile Cordoba'da da orman yangınlarının sürdüğünü aktaran yetkililer, Valencia'nın Manises bölgesindeki orman yangınlarında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yangından etkilenen 5 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSPANYA #MADRİD #YANGIN

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İspanya'da orman yangınları: Yaklaşık 60 bin kişi tahliye edildi
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