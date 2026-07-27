Fransa’da hava alarmı! Orman yangınları devam ediyor: Yetkililerden maske uyarısı!





HAVA KALİTESİ ALARM SEVİYESİNDE

ARS Genel Müdür Yardımcısı Cecile Tagliana bu vilayetlerde havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandığını vurgulayarak, vatandaşları bu durumun yaratabileceği sağlık risklerine karşı uyardı. Nouvelle-Aquitaine hava kalitesi gözlem kurumu Atmo, bölgenin farklı noktalarında devam eden yangınların ve meteorolojik koşulların bu parçacıkların taşınmasını kolaylaştırdığını ve hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.



YETKİLİLERDEN MASKE ALARMI

Yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan dumanlara karşı maske takılmasını önerirken hükümet ülkenin güneybatısında 2,5 milyon maskenin sağlık açısından ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere dağıtılacağını açıkladı.