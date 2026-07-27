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Giriş Tarihi: 27.07.2026 13:21

Fransa’da hava alarmı! Orman yangınları devam ediyor: Yetkililerden maske uyarısı!

Fransa'nın güneybatısında günlerdir süren orman yangınları sadece alevlerle değil, yoğun dumanın yol açtığı hava kirliliğiyle de alarm veriyor. Gironde, Landes, Dordogne ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde hava kalitesi en yüksek uyarı seviyesine çıkarken, yetkililer vatandaşlara maske takmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu. Yıl başından bu yana 98 bin hektardan fazla alanın kül olduğu ülkede yangınlar ise henüz kontrol altına alınamadı. İşte detaylar…

AA Avrupa
Fransa’da hava alarmı! Orman yangınları devam ediyor: Yetkililerden maske uyarısı!
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Yerel basının Nouvelle-Aquitaine Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) açıklamasına dayandırdığı haberlerde, bölgedeki Gironde, Landes, Dordogne ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde hava kalitesinin oldukça düştüğü belirtildi.



HAVA KALİTESİ ALARM SEVİYESİNDE

ARS Genel Müdür Yardımcısı Cecile Tagliana bu vilayetlerde havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandığını vurgulayarak, vatandaşları bu durumun yaratabileceği sağlık risklerine karşı uyardı. Nouvelle-Aquitaine hava kalitesi gözlem kurumu Atmo, bölgenin farklı noktalarında devam eden yangınların ve meteorolojik koşulların bu parçacıkların taşınmasını kolaylaştırdığını ve hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.

YETKİLİLERDEN MASKE ALARMI

Yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan dumanlara karşı maske takılmasını önerirken hükümet ülkenin güneybatısında 2,5 milyon maskenin sağlık açısından ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere dağıtılacağını açıkladı.



KAPI VE PENCERE UYARISI GELDİ

Öte yandan geniş alanlara yayılan yangınlar nedeniyle yoğun duman altında kalan ve tahliye edilmeyen yerleşim yerlerinde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN BİRİ

Tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 98 bin hektardan fazla alan yanarken, Gironde, Landes ve Var vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#FRANSA #YANGIN

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Fransa’da hava alarmı! Orman yangınları devam ediyor: Yetkililerden maske uyarısı!
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