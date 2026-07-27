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Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:16

Yunanistan’da grev krizi! Araçlar Kapıkule’ye yönlendirildi: Gurbetçiler saatlerce bekledi!

Yunanistan'da başlayan grev, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında araç geçişlerini durdurdu. Avrupa'ya gitmek isteyen gurbetçiler ve diğer sürücüler, Yunanistan tarafındaki işlem yapılamaması nedeniyle görevlilerce Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi. İşte detaylar…

AA Avrupa
Yunanistan’da grev krizi! Araçlar Kapıkule’ye yönlendirildi: Gurbetçiler saatlerce bekledi!
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Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.



"YUNANİSTAN TARAFINDA GREV VARMIŞ"

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Almanya'ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye'den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.



"KAPIKULE SINIR KAPISI'NA YÖNLENDİRDİLER"

Fransa'ya giden Cihan Rayman da Yunanistan'daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti. Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan'a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildiklerini söyledi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAPIKULE #YUNANİSTAN

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Yunanistan’da grev krizi! Araçlar Kapıkule’ye yönlendirildi: Gurbetçiler saatlerce bekledi!
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