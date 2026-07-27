Yunanistan’da grev krizi! Araçlar Kapıkule’ye yönlendirildi: Gurbetçiler saatlerce bekledi!





"KAPIKULE SINIR KAPISI'NA YÖNLENDİRDİLER"

Fransa'ya giden Cihan Rayman da Yunanistan'daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti. Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan'a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı'na yönlendirildiklerini söyledi.

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