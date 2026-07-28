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Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:51

Belçika'da ırkçı saldırı! Faslı esnaf hayatını kaybetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kadını ırkçı ve İslamofobik hakaretlerden korumak için araya giren Fas kökenli esnaf Driss Atounane, saldırganın kafasına vurması sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında psikiyatrik inceleme başlatıldı.

İHA
Belçika’da ırkçı saldırı! Faslı esnaf hayatını kaybetti
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Belçika'da ırkçı ve İslamofobik saldırı ölümle sonuçlandı. Başkent Brüksel'in Evere semtinde bir kadını ırkçı ve İslamofobik hakaretlerden korumak için araya giren Fas kökenli esnaf Driss Atounane, saldırganın birçok kez kafasına vurması sonucu hastaneye kaldırıldı. CHU Brugmann Hastanesi'nde tedavi altına alınan Atounane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ATOUNANE YERE YIĞILDIKTAN SONRA BİLE SALDIRGAN DARBELERİNE DEVAM ETTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; 54 yaşındaki Atounane, iş yerine gitmek için bindiği tramvayda, bir kadına yönelik ırkçı ve İslam karşıtı hakaretlere şahit oldu. Yaşanan duruma sessiz kalmayan Atounane, saldırganı uyararak araya girmek istedi.

Bu müdahalenin ardından Atounane, ırkçı şahsın fiziksel saldırısına uğradı. Saldırgan, elindeki ağır ve metal olduğu tahmin edilen bir cisimle Atounane'nin kafasına defalarca vurdu. Tramvaydaki bazı gençlerin saldırıyı engelleme çabalarına rağmen, Atounane yere yığıldıktan sonra bile saldırganın darbelerine devam ettiği bildirildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında psikiyatrik inceleme başlatıldı. Belçika basınında yer alan haberlerde, şüphelinin daha önce de polis ve adli makamların kayıtlarında bulunduğu belirtildi.

Driss Atounane'nin yaşadığı ve esnaflık yaptığı Türk mahallesi Schaerbeek ile Evere semtlerinde büyük üzüntü yaşandı. Mahalle sakinleri ve esnaf, Atounane'yi "çalışkan, saygın ve herkes tarafından sevilen bir aile babası" olarak tanımladı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BELÇİKA #BRÜKSEL #FAS #SALDIRI

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Belçika'da ırkçı saldırı! Faslı esnaf hayatını kaybetti
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