Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye teşekkür etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya'nın ardından orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa'ya da destek sağlandığını bildirdi.

FRANSA'NIN TALEBİ ÜZERİNE 2 UÇAK GÖREVLENDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket edildiğini aktaran Bakan Yumaklı, Fransa'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Yumaklı, görev için yola çıkan mürettebata ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar diledi.

Bakan Yumaklı, Avrupa'da günlerdir süren yangınlara müdahalenin zorluğuna dikkat çekerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN TÜRKÇE MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin ülkesindeki orman yangınlarına müdahale için 2 yangın söndürme uçağı göndermesinin ardından sanal medya hesabından Türkçe, "Teşekkürler Türkiye" paylaşımında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın uçakların görevlendirildiğine ilişkin açıklamasını alıntılayan Macron, Türkiye'nin desteğine Türkçe teşekkür ederek yanıt verdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör