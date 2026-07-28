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Giriş Tarihi: 28.07.2026 14:49

Fransa'nın yangınla mücadelesi devam ediyor: 4 bin kişi daha tahliye edildi

Fransa'nın Lacanau tatil beldesindeki 4 bin kişinin yangın riski nedeniyle tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, 2 binden fazla itfaiye görevlisinin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

DHA
Fransa’nın yangınla mücadelesi devam ediyor: 4 bin kişi daha tahliye edildi
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Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın nedeniyle 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

2 BİNDEN FAZLA İTFAİYE GÖREVLİSİNİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Gironde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişinin, yangın riski nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, 2 binden fazla itfaiye görevlisinin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #YANGIN

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Fransa'nın yangınla mücadelesi devam ediyor: 4 bin kişi daha tahliye edildi
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