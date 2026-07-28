Fransa’nın yangınla mücadelesi devam ediyor: 4 bin kişi daha tahliye edildi

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da yaklaşık 1 haftadır devam eden yangın nedeniyle 4 bin kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi.

2 BİNDEN FAZLA İTFAİYE GÖREVLİSİNİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Gironde Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gironde'a bağlı Lacanau tatil beldesindeki kamplarda, köylerde ve eğlence merkezlerinde konaklayan 4 bin kişinin, yangın riski nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Yetkililer, 2 binden fazla itfaiye görevlisinin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör