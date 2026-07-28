Yangılar devam ediyor! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo”

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN AĞIR TABLO"

Burada ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde 42 bin hektarlık alanı etkileyen yangın hakkında bilgi alan Macron, "Size bütün ülkenin desteğini ifade etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Yaşananların ardından beklemeden yeniden mücadeleye katıldınız. Size çok şey borçluyuz. Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo karşı karşıyayız" diye konuştu.