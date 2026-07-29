Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri ABD'li hava yolu şirketi American Airlines uçuşları bir süre durdurdu!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:39

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines uçuşları bir süre durdurdu!

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, teknik sistemlerinde oluşan sorun nedeniyle uçuşlara kısa bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını bildirdi.

AA
ABD’li hava yolu şirketi American Airlines uçuşları bir süre durdurdu!
  • ABONE OL

Hava yolu firmasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 28 Temmuz akşamı sistemlerinin kısa süreli bir teknik arızadan etkilendiği belirtildi.

UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLATILDI

Arızaya ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, sorunun devam ettiği süreçte uçuşlara geçici olarak ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan, ekiplerin arızayla ilgilendiği ve sistemlerin kısa sürede faaliyete döndüğü kaydedilen paylaşımda, uçuşların tekrar başlatıldığı bilgisi verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li hava yolu şirketi American Airlines uçuşları bir süre durdurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA