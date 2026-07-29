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Giriş Tarihi: 29.07.2026 13:51

Fransa'da alarm verildi: Gironde vilayetinde sıcaklıklar 42 dereceye çıkabilir

Fransa'da, bir taraftan yangınlar diğer taraftan sıcak hava dalgasıyla mücadele edilirken günlerdir yangınların sürdüğü Gironde vilayetinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin orta ve kuzey kesimlerindeki 65 vilayette yangın riskinin "yüksek" olduğunu kaydetti.

AA
Fransa’da alarm verildi: Gironde vilayetinde sıcaklıklar 42 dereceye çıkabilir
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Gironde'un bazı bölgelerinde saatteki hızı 45-50 kilometreyi bulan rüzgarların görüleceğini ve sıcaklıkların genellikle 38-41 derece arasında seyredeceğini ancak iç kesimlerde termometrelerin 42 dereceyi bulabileceğini açıkladı.

HAFTALARDIR DEVAM EDEN YANGIN HENÜZ SÖNDÜRÜLEMEDİ

Yaklaşık 42 bin hektar alanın kül olduğu yangında 2 bini aşkın itfaiye eri görev yapıyor. Bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi.

Şu ana kadar vilayetteki yangınlarda 2 itfaiye eri hayatını kaybederken 126'sı da yaralandı.

65 VİLAYET "YÜKSEK" YANGIN RİSKİ ALTINDA

Meteo-France çoğunluğu ülkenin orta ve kuzey kesimlerindeki 65 vilayette yangın riskinin "yüksek" olduğunu kaydetti.

Bu vilayetler arasında Var ve Gironde vilayetleri de yer aldı.

Meteo-France hava koşullarının yangın çıkması ve yayılması riskini artırdığını bildirdi.

ÜLKE YENİ BİR SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİ ALTINDA

Mayıstan bu yana bu yılın 4'üncü sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 16 vilayette de sıcaklık alarmı "turuncu"ya yükseltildi.

Bu vilayetler arasında Ain, Ardeche, Doubs, Drome, Gironde, Isere, Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dome, Rhone, Saone-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie ve Territoire de Belfort yer aldı.

Yangınlardan etkilenen Bordeaux'da 42, Lyon'da 40, Paris'te ise sıcaklığın bugün 39 derece olması bekleniyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #SICAKLIK

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Fransa'da alarm verildi: Gironde vilayetinde sıcaklıklar 42 dereceye çıkabilir
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