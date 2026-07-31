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Giriş Tarihi: 31.07.2026 16:01

Fransa’dan göçmen hamlesi: İspanya ile sınır kontrolü güçlendirilecek

Fransa, düzensiz göçmenlerin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden İspanya yönetimindeki Sebte (Ceuta) şehrine girmeye çalışması üzerine İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirme kararı aldı.

AA
Fransa’dan göçmen hamlesi: İspanya ile sınır kontrolü güçlendirilecek
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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sebte bölgesinde gelişen durum karşısında dün gece "acilen İspanya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi talimatı verdiğini" duyurdu.

Ayrıca Nunez, kontrol noktalarında Hızlı Sınır Müdahale Güçlerinin harekete geçirilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte (Ceuta) şehrine yüzerek veya yürüyerek giren kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FAS #PEDRO SANCHEZ #İSPANYA #FRANSA

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Fransa’dan göçmen hamlesi: İspanya ile sınır kontrolü güçlendirilecek
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