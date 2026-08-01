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Giriş Tarihi: 1.08.2026 16:28

Zelenskiy: Rusya'da 3 petrol rafinerisi ile bir konteyner gemisine saldırdık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki 3 petrol rafinerisi ile Rus bandıralı "Yaninaya" adlı konteyner gemisine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu. Zelenskiy, “Savunma kuvvetlerimizin isabetliliği sayesinde gemi battı" dedi.

AA
Zelenskiy: Rusya’da 3 petrol rafinerisi ile bir konteyner gemisine saldırdık
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusuna destek sağlayan tesisler ile gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüklerini bildirdi.

RUS KONTEYNER GEMİSİ 'YANİNAYA' DA VURULDU

Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırılar yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Yaptırım altında olan ve 100 bin tondan fazla kapasiteye sahip Rus konteyner gemisi 'Yaninaya' da vuruldu. Savunma kuvvetlerimizin isabetliliği sayesinde gemi battı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna Güvenlik Servisince hedef alındığını belirterek, "Tesislere kadar olan mesafe (Ukrayna sınırından) yaklaşık 1600 kilometredir." bilgisini verdi.

Ayrıca Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bazı görüntüleri de paylaştı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#RUSYA #UKRAYNA

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Zelenskiy: Rusya'da 3 petrol rafinerisi ile bir konteyner gemisine saldırdık
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