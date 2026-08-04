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Giriş Tarihi: 4.08.2026 14:41

Fransa'daki orman yangınında beklenmedik keşif! Askeri mühimmatlar ortaya çıktı

Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesindeki Le Porge köyündeki orman yangını, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait 400 top mermisinin bulunduğu bir mühimmat deposunu ortaya çıkardı. Fransız basınına göre, havan mermileri ve tanksavar mermileri de içeren tarihi mühimmatların Alman ve Fransız yapımı olduğu ifade edildi.

İHA
Fransa’daki orman yangınında beklenmedik keşif! Askeri mühimmatlar ortaya çıktı
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Fransa'nın güneybatısında günlerdir etkili olan orman yangınları, geniş alanlarda tahribata yol açarken bölgede beklenmedik bir keşfe de neden oldu.

400 TOP MERMİLİK BİR MÜHİMMAT DEPOSU BULUNDU

Gironde bölgesindeki Le Porge köyünde yangının ardından yapılan çalışmalar sırasında, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 400 top mermisinin bulunduğu bir mühimmat deposu bulundu. Fransız basını, havan mermileri ve tanksavar mermileri de içeren tarihi mühimmatların Alman ve Fransız yapımı olduğunu aktardı.

"100'DEN FAZLA PATLAMA SESİ DUYULDU"

Le Porge Belediye Başkanı Martial Zaninetti yaptığı açıklamada, yangının ikinci gecesinde 100'den fazla patlama sesi duyulduğunu belirterek, durumu savaş sesine benzetti. Zaninetti, "Belediyemiz sınırları içinde toprağa gömülü mühimmat depoları vardı ve patladılar" ifadelerini kullandı. Mühimmatların sağa, sola savrulduğunu belirten Zaninetti, bir parçanın da bir evin içinden geçtiğini söyledi.

Fransa'nın güneybatı bölgelerinde 42 bin hektarlık alan yanarken, bu yangınlar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkedeki en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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Fransa'daki orman yangınında beklenmedik keşif! Askeri mühimmatlar ortaya çıktı
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