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Giriş Tarihi: 4.08.2026 15:19

Manş Denizi'nde yaklaşık 160 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken teknelerinde yangın çıkan yaklaşık 160 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Motor arızasının ardından çıkan yangın nedeniyle teknedeki düzensiz göçmenlerin bir bölümü denize atladı.

AA
Manş Denizi’nde yaklaşık 160 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Fransa Manş Denizi ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, sabah saatlerinde Boulogne-sur-Mer açıklarında motor arızası yaptı.

YANGIN NEDENİYLE TEKNEDEKİ BAZI GÖÇMENLER DENİZE ATLADI

Motor arızasının ardından çıkan yangın nedeniyle teknedeki düzensiz göçmenlerin bir bölümü denize atladı.

Fransız ve İngiliz sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle teknedeki 157 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Avrupa üzerinden İngiltere'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sayısı artarken İngiltere ile Fransa son yıllarda düzensiz göçle mücadele kapsamında önlemlerini sıkılaştırdı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İNGİLTERE #FRANSA #AVRUPA

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Manş Denizi'nde yaklaşık 160 düzensiz göçmen kurtarıldı
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