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Giriş Tarihi: 4.08.2026 12:13

Romanya'da "kırmızı alarm" verildi! Sıcaklık 38-40 derece arasında seyredecek

Romanya'da etkisini sürdüren yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği belirtildi. Ağustosta rekor sıcaklıkların kaydedilebileceği ifade edildi.

AA
Romanya’da kırmızı alarm verildi! Sıcaklık 38-40 derece arasında seyredecek
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Romanya Ulusal Meteoroloji Dairesince yapılan açıklamada, ülkede etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklığın 38-40 derece arasında seyredeceği, bu kapsamda perşembe sabahına kadar ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği anlatıldı.

AĞUSTOSTA REKOR SICAKLIKLAR KAYDEDİLECEK

Sıcak hava dalgasının birkaç gün devam edeceğine işaret edilen açıklamada, ağustosta rekor sıcaklıkların kaydedilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta ise kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü Tuna Nehri'nde akışı dengelemek amacıyla kayalık alanın dün kontrollü bir şekilde patlatılması sonrası su seviyesinde 2 santimetre artış kaydedildiğini söyledi.

Miruta, kuraklıkla mücadele kapsamında bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen müdahalenin olumlu sonuç verdiğini kaydetti.

Tuna Nehri'nin geçtiği ülkelerden Romanya'da Ulusal Su İdaresince yapılan açıklamada da nehirdeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklanmıştı.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ROMANYA #SICAKLIK

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Romanya'da "kırmızı alarm" verildi! Sıcaklık 38-40 derece arasında seyredecek
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