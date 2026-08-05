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Giriş Tarihi: 5.08.2026 12:43

Fransa'da şoke eden olay! Sen Nehri'nde insan kemikleri bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde insan kemikleri bulundu. Aralarında dişlerin bulunduğu bir alt çene kemiğinin de yer aldığı kalıntılarla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Fransa’da şoke eden olay! Sen Nehri’nde insan kemikleri bulundu
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Le Parisien gazetesinin haberine göre kemikler, 2 Ağustos'ta Paris'in 7. Bölgesi'ndeki Bourdonnais Limanı yakınlarında güvenlik güçlerinin Sen Nehri üzerindeki tatbikatı sırasında fark edildi.

İnsan kemiklerini bulan ekipler, durumu Paris Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Aralarında dişlerin bulunduğu bir alt çene kemiğinin de yer aldığı kalıntılarla ilgili inceleme başlatıldı.

Paris Savcılığı, kemikler üzerindeki ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sen Nehri'nde Ağustos 2025'te de 4 erkek cesedi bulunmuştu.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PARİS #FRANSA

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Fransa'da şoke eden olay! Sen Nehri'nde insan kemikleri bulundu
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