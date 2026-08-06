Yunanistan alevlerle mücadele ediyor

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Skyros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 4 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Megali Hora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale için ise karadan itfaiye ekipleri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, her iki bölgede de alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.