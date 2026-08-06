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Giriş Tarihi: 6.08.2026 17:08

Yunanistan alevlerle mücadele ediyor

Yunanistan’da Skyros Adası ve Megali Hora bölgesinde çıkan orman yangınlarına uçaklar, helikopterler ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

AA Avrupa
Yunanistan alevlerle mücadele ediyor
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Skyros Adası'nda ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 4 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Megali Hora bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale için ise karadan itfaiye ekipleri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.

Ekipler, her iki bölgede de alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması ve kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TAM TEYAKKUZDA

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, bugün için Attika, Viotia ve Eğriboz illerinde çok yüksek orman yangını riski nedeniyle alarm durumunu sürdürdü.

Yetkililer, bu bölgelerde itfaiye, polis ve silahlı kuvvetlerin tam teyakkuz halinde görev yaptığını, hava ve kara devriyelerinin artırıldığını belirterek, vatandaşlardan ise yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmalarını istedi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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Yunanistan alevlerle mücadele ediyor
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