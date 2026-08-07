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Giriş Tarihi: 7.08.2026 16:25

Bosna Hersek’te alevlerle mücadeleye askeri helikopter desteği

Bosna Hersek’te dağlık bölgelerde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyor. Erişimin güç olduğu noktalarda söndürme çalışmalarına askeri helikopterler de katılırken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe ediliyor.

AA
Bosna Hersek’te alevlerle mücadeleye askeri helikopter desteği
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Bosna Hersek'teki Konjic İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Kanjani ve Ovcari bölgelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Dağlık bölgede meydana gelen orman yangınlarına erişimin zorlu olması nedeniyle söndürme çalışmalarına askeri helikopterlerin dahil edildiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da erişilmesi güç olan arazilerde söndürme işlemlerinin oldukça zorlu olduğu kaydedildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BOSNA HERSEK

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Bosna Hersek’te alevlerle mücadeleye askeri helikopter desteği
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