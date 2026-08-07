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Giriş Tarihi: 7.08.2026 16:25

Yunanistan’da sivrisinek kaynaklı virüs yayılıyor: 6 ölü

Yunanistan’da sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle can kaybı 6’ya yükseldi. Yetkililer, vakaların özellikle Atina’nın da bulunduğu Attika Bölgesi’nde yoğunlaştığını açıkladı.

AA
Yunanistan’da sivrisinek kaynaklı virüs yayılıyor: 6 ölü
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) Başkanı Theodoros Vasilakopulos, devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, Batı Nil virüsü vakalarının özellikle başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attika Bölgesi'nin güney ve doğu kesimlerinde yoğunlaştığını söyledi.

Vasilakopulos, virüsün yaygın sivrisinekler aracılığıyla bulaştığını, enfekte kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmediğini belirtti.

Vakaların yaklaşık yüzde 20'sinde hafif ateşli hastalık görülebildiğini anlatan Vasilakopulos, yüzde 1'den azında ise ensefalit ve menenjit gibi ciddi merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarının gelişebildiğini kaydetti.

EODY verilerine göre ülkede yılbaşından 5 Ağustos'a kadar 65 vaka tespit edildi ve 65 yaşın üzerindeki 6 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'da geçen yıl ağustos ayına kadar 35 Batı Nil virüsü vakası kaydedilmişti. 2025 yılının tamamında ise vaka sayısı 96'ya yükselmiş, virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN #ATİNA

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Yunanistan’da sivrisinek kaynaklı virüs yayılıyor: 6 ölü
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