İspanya’dan İtalya’ya sınır misillemesi

İTALYA-İSPANYA GERİLİMİ

İspanya hükümeti, gün içinde İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması halinde mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde orantılı tedbirler alacağını duyurmuştu.

İtalya'dan verilen yanıtta ise "ültimatom" kabul edilmeyeceği ve Sebte'ye yönelik "yeni bir göç" dalgası beklendiği gerekçesiyle en az 15 Ağustos'a kadar tedbirlerin süreceği ifadeleri yer almıştı.