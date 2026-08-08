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Giriş Tarihi: 8.08.2026 17:03

İspanya’dan İtalya’ya sınır misillemesi

İtalya’nın İspanya’dan gelen yolculara yönelik sınır kontrollerini kaldırmaması Madrid’i harekete geçirdi. İspanya, mütekabiliyet kapsamında İtalya’dan gelen yolculara 7 Eylül’e kadar kimlik ve pasaport kontrolü uygulanacağını açıkladı.

AA Avrupa
İspanya’dan İtalya’ya sınır misillemesi
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BBC'nin haberine göre, İspanya hükümetinden İtalya'yla yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı "geçici sınır kontrollerini" kaldırmamasının ardından bu ülkeye yönelik sınır kontrollerinin devreye gireceği belirtildi.

Söz konusu önlemle birlikte 7 Eylül'e kadar İtalya'dan gelen yolcuların kimlik ve pasaport bilgilerinin kontrol edileceği bildirildi.

İTALYA-İSPANYA GERİLİMİ

İspanya hükümeti, gün içinde İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması halinde mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde orantılı tedbirler alacağını duyurmuştu.

İtalya'dan verilen yanıtta ise "ültimatom" kabul edilmeyeceği ve Sebte'ye yönelik "yeni bir göç" dalgası beklendiği gerekçesiyle en az 15 Ağustos'a kadar tedbirlerin süreceği ifadeleri yer almıştı.

İSPANYA'YA DÜZENSİZ GÖÇMEN AKINI

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İTALYA #FAS #İSPANYA #PEDRO SANCHEZ

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İspanya’dan İtalya’ya sınır misillemesi
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