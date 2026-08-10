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Giriş Tarihi: 10.08.2026 16:47

Belçika'da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor: Ülkede sarı alarm verildi

Belçika’da artan sıcaklık nedeniyle ülkenin büyük bölümünde cumartesi gününe kadar sarı alarm verildi.

AA
Belçika’da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor: Ülkede sarı alarm verildi
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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünden (RMI) yapılan açıklamada, sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri yerel olarak 35 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR SARI ALARM VERİLDİ

Açıklamada, ülkenin büyük bölümünde cumartesiye kadar sarı alarm verildiği bildirildi.

Sarı alarm, yüksek sıcaklıkların günlük yaşam ve özellikle sıcak havaya karşı hassas gruplar açısından risk oluşturabileceği anlamına geliyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalarını ve günün en sıcak saatlerinde gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#BELÇİKA

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Belçika'da yüksek sıcaklıklar etkili oluyor: Ülkede sarı alarm verildi
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