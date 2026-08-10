Fransa’daki yangın haftalarca söndürülmedi! 400 hektar alan yandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkedeki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken Drome vilayetine bağlı Diois kentindeki yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 400 hektar alan yandı.

YANGINLARA 400'Ü AŞKIN İTFAİYE ERİ VE 4 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Henüz söndürülemeyen yangınlarda 4 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Yangınlara 400'ü aşkın itfaiye eri ve 4 helikopter veya yangın söndürme uçağıyla müdahale devam ediyor.

Bouche-du-Rhone vilayetine bağlı Fontvieille şehrindeki yangın ise dün kontrol altına alındı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde 17 vilayette yangın riskinin "yüksek" olduğunu açıkladı.

22 VİLAYET İÇİN TURUNCU UYARI

Meteo-France ayrıca yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girildiğini ve 22 vilayet için de sıcaklık uyarısının "turuncu" olduğunu bildirdi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektar alan kül oldu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör