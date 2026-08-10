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Giriş Tarihi: 10.08.2026 14:32

İsveç'te 9 bin yıllık büyük keşif: Hamile kadına ait kalıntılar bulundu

İsveç'in Gotland Adası açıklarında yer alan Lilla Karlsö Adası'nda yürütülen kazı çalışmalarında, hamile bir kadına ait 9 bin yıllık iskelet bulundu. Keşfin, dünyadaki bilinen en eski ve en iyi korunmuş fetüs örneklerinden biri olduğu ve dünya çapında eşsiz bir nitelik taşıdığı ifade edildi.

AA
İsveç’te 9 bin yıllık büyük keşif: Hamile kadına ait kalıntılar bulundu
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İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Lilla Karlsö Adası'ndaki Suder Vagnhus mağarasında yapılan kazı çalışmalarında, gebe bir genç kadına ait kalıntılar keşfedildi.

İYİ KORUNMUŞ FETÜS TESPİT EDİLDİ

Genç kadının rahim bölgesinde son derece iyi korunmuş bir fetüs tespit eden arkeologlar, kalıntıların yaklaşık 9 bin yıllık olduğunu bildirdi.

Arkeolog ve proje lideri Alexander Roesen Sjöstrand, söz konusu keşfin, dünyadaki bilinen en eski ve en iyi korunmuş fetüs örneklerinden biri olduğunu ve dünya çapında eşsiz bir nitelik taşıdığını belirtti.

Bölgedeki arkeolojik kazılar, kadının kökenini ve defin ritüellerini ortaya çıkarmak amacıyla devam ediyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSVEÇ

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İsveç'te 9 bin yıllık büyük keşif: Hamile kadına ait kalıntılar bulundu
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