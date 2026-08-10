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Giriş Tarihi: 10.08.2026 12:02

İtalya'da Etna Yanardağı'nın oluşturduğu kül bulutu uçuşları durdurdu!

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

AA
İtalya’da Etna Yanardağı’nın oluşturduğu kül bulutu uçuşları durdurdu!
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Havalimanı işletmecisi SAC'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Etna'dan yükselen külün havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine geliş uçuşlarının yerel saatle 15.00'e kadar askıya alındığı bildirildi.

OPERASYONLAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLENDİ

Açıklamada, durumun Katanya Havalimanı'ndaki operasyonları önemli ölçüde etkilediği belirtilerek, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İTALYA

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İtalya'da Etna Yanardağı'nın oluşturduğu kül bulutu uçuşları durdurdu!
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