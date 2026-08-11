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Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:58

Fransa’da sıcaklık kabusu geri döndü

Fransa’da yeni sıcak hava dalgası etkisini artırırken, turuncu alarm verilen vilayetlerin sayısı bir günde 21’den 43’e yükseldi. Ülkenin batı ve güneybatısında sıcaklıkların 38 dereceye ulaşması beklenirken, rekor sıcaklıklarla geçen temmuzda binlerce fazladan ölüm kaydedilmişti.

AA Avrupa
Fransa’da sıcaklık kabusu geri döndü
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını bildirdi.

Sıcak havalara karşı uyaran Meteo-France, dün 21 olan "turuncu" alarm verilen vilayet sayısının bugün itibarıyla 43'e çıkarıldığını duyurdu.

Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece olacağı özellikle Fransa'nın batısı ve güneybatısında ise termometrelerin 36-38 derecede seyredeceği kaydedildi.

FRANSA'DA TARİHİN EN SICAK TEMMUZ AYI YAŞANMIŞTI

Rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa bu yıl tarihinin en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Haziran sonu temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.

Sıcak havaların ve kuraklığın yangın riskini artırmasıyla ülke genelinde bu yıl 117 bin hektar alan kül olmuştu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da sıcaklık kabusu geri döndü
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