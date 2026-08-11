Fransa’da sıcaklık kabusu geri döndü

FRANSA'DA TARİHİN EN SICAK TEMMUZ AYI YAŞANMIŞTI

Rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa bu yıl tarihinin en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Haziran sonu temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.

Sıcak havaların ve kuraklığın yangın riskini artırmasıyla ülke genelinde bu yıl 117 bin hektar alan kül olmuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör