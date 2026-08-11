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Giriş Tarihi: 11.08.2026 15:36

Fransız gazeteleri, Google yapay zekayı şikayet etti!

Fransız gazeteleri, internet sitelerine tıklanma oranını düşüren Google yapay zeka arama özetleri hakkında rekabet kurumuna şikayette bulundu. Fransız basın kuruluşları, yapay zeka teknolojilerine karşı arama motorlarındaki görünürlüklerini ve gelirlerini korumak istiyor.

AA
Fransız gazeteleri, Google yapay zekayı şikayet etti!
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Yerel ve ulusal 300'ü aşkın Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG'den yapılan açıklamaya göre, kuruluş, Google arama motorunda yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin kullanılmasına karşı harekete geçti.

APIG, Google yapay zeka özetlerinin internet kullanıcılarının arama davranışlarını etkilemesi ve haber kaynaklarına doğrudan erişimleri azaltması nedeniyle rekabet kurumuna şikayette bulundu.

AMAÇ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE GELİRLERİ KORUMAK

Fransız basın kuruluşları, yapay zeka teknolojilerine karşı arama motorlarındaki görünürlüklerini ve gelirlerini korumak istiyor.

Yapay zeka destekli arama motorları dijital dünyada bir dönüşüm yaratırken, internet kullanıcıları web sitelerine direkt girmeden aradıklarını bulabiliyor. Bu durum haber-medya sitelerine tıklanma oranlarını düşürüyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA

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Fransız gazeteleri, Google yapay zekayı şikayet etti!
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