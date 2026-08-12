Fransa’da tüberküloz vakaları arttı

TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI NEDİR?

"Mycobacterium tuberculosis" isimli bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucu başta akciğerler olmak üzere organlarda iltihaplanmaya yol açan tüberküloz, toplumda "verem" olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"na göre, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberküloza her yıl 10 milyon kişi yakalanırken, 1 milyondan fazlası hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Genellikle akciğerleri etkileyen hastalık, hasta tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor. DSÖ'nün önerilerine uygun şekilde tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 90'ı sağlığına kavuşuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör