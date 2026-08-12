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Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:13

İngiltere'de 13 sığınmacı oteli daha kapatıldı!

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların barınması için kullanılan 13 otelin daha kapatılarak yerel topluluklara iade edildiğini ifade etti. Sığınmacı oteli sayısının 160'ın altına düştüğü belirtildi.

AA
İngiltere’de 13 sığınmacı oteli daha kapatıldı!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nisanda 11, haziranda da 20 sığınmacı otelinin kapatıldığı hatırlatıldı.

SIĞINMACI OTELİ SAYISI 160'IN ALTINA DÜŞTÜ

Açıklamada, 13 otelin daha kapatılmasıyla ülkede kullanımda olan sığınmacı oteli sayısının 160'ın altına düştüğü ifade edildi.

Son 13 otelin kapatılmasının vergi mükelleflerine 51 milyon sterlin tasarruf sağlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu yılki kapatmalardan beklenen toplam tasarruf miktarının 224 milyon sterlin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha fazla sığınmacı otelinin kapatılmasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, hükümetin bunun yerine eski askeri tesisler dahil daha büyük ve temel konaklama alanlarının kullanımını artırdığı kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İNGİLTERE

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İngiltere'de 13 sığınmacı oteli daha kapatıldı!
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