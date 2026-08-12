Macaristan’ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Macaristan parlamentosu, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere dün toplandı.

Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka için 146 milletvekilinden 140'ı "evet", 6'sı ise "hayır" oyu kullandı.

Parlamentoda seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı ve Andras Baka, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Eski Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ise oturumu boykot etti.