Macaristan’ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Macaristan parlamentosu, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere dün toplandı.
Cumhurbaşkanlığı için tek aday olan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka için 146 milletvekilinden 140'ı "evet", 6'sı ise "hayır" oyu kullandı.
Parlamentoda seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı ve Andras Baka, Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.
Eski Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ise oturumu boykot etti.
ANDRAS BAKA KİMDİR?
1952 doğumlu Andras Baka, 1990'da muhafazakar Macar Demokratik Forumu'nun listesinden milletvekili seçilerek kısa süre görev yapmasının dışında siyasi bir görev üstlenmedi.
1991'den 2008'e kadar Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) yargıç olarak görev yapan Baka, Strazburg'da görev yapan ilk Macar olmuştu.
2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi başkanlığına aday gösterilerek bu makama seçilen Baka, başkanlığı sırasında Orban hükümetiyle açık bir şekilde ters düşmüştü. Bu süreçte Baka, 2012 yılında Orban yönetimi tarafından görevden alınmıştı.