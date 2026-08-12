Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Sırbistan medyası, ülkenin doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisinin, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldiğini belirtti.

Geminin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.