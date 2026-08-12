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Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:58

Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Sırbistan’ın Prahovo bölgesinde aşırı sıcaklıkların yol açtığı kuraklık nedeniyle Tuna Nehri’nin suları çekildi. Suların çekilmesiyle 1944’te batan Nazi Almanyası’nın Karadeniz filosuna ait savaş gemisinin gövdesi yeniden görünür hale geldi.

AA Avrupa
Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra gün yüzüne çıktı
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Sırbistan medyası, ülkenin doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklara bağlı olarak su seviyesinin düşmesiyle bölgede İkinci Dünya Savaşı'nda batan bir Alman savaş gemisinin, nehrin yüzeyinde gövde kısmına kadar görünür hale geldiğini belirtti.

Geminin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

Söz konusu gemi kalıntısının, paslanmasına rağmen neredeyse bütünlüğünü koruması dikkati çekti.

Yüksek sıcaklıklara bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde suların çekilmesi sonucu savaş gemisinin dönem dönem görünür hale geldiği aktarıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SIRBİSTAN #İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

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Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra gün yüzüne çıktı
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