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Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:58

Yunan medyası: AB ülkelerine geçen düzensiz göçmenlerin Uganda'ya gönderilmesi planlanıyor

Yunan Kathimerini gazetesine göre Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'a geçen ve iltica başvurusu reddedilen düzensiz göçmenlerin 2027'den itibaren Uganda'ya gönderilmesi planlanıyor. Müzakerelerin yürütüldüğü Uganda ile anlaşma sağlanması halinde 5 AB ülkesinin, Uganda'ya mali yardım yapması öngörülüyor.

AA
Yunan medyası: AB ülkelerine geçen düzensiz göçmenlerin Uganda’ya gönderilmesi planlanıyor
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Kathimerini gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında oluşturulacak bir göçmen merkezine gönderilecek.

5 AB ÜLKESİNİ KAPSIYOR

Söz konusu 5 AB ülkesine giden düzensiz göçmenlerin iltica başvurularının reddedilmesi halinde yerleştirileceği AB dışı merkezin Uganda'da olması planlanıyor.

Müzakerelerin yürütüldüğü Uganda ile anlaşma sağlanması halinde 5 AB ülkesinin, Uganda'ya mali yardım yapması öngörülüyor.

2027'de başlayacak uygulamayla, iltica başvurusu reddedilen düzensiz göçmenlere, Uganda'ya gitmek istememeleri halinde kendi ülkelerine dönme seçeneği de sunulacak.

Programa katılması planlanan 5 AB ülkesinin göç bakanları, Uganda ile yürütülen müzakerelerin değerlendirilmesi için Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da eylülde bir araya gelecek.

Uganda'da oluşturulması planlanan merkez, başlangıçta iltica başvurusu reddedilmiş 5 bin ila 10 bin düzensiz göçmene ev sahipliği yapacak.

Uganda ile yürütülen müzakerelerde sorun yaşanması halinde Ruanda alternatif olarak değerlendirilecek.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#AVRUPA BİRLİĞİ ( #YUNANİSTAN #AB

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Yunan medyası: AB ülkelerine geçen düzensiz göçmenlerin Uganda'ya gönderilmesi planlanıyor
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