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Giriş Tarihi: 13.08.2026 17:00

Yunanistan'ın İnebahtı ili ve Mora Yarımadası'nda yangın çıktı

Yunanistan'ın İnebahtı ilinde ve Mora Yarımadası'nda ormanlık ve tarım alanında yangın çıktığı bildirildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken bölgedeki halkın tahliye edilmesi istendi.

AA
Yunanistan’ın İnebahtı ili ve Mora Yarımadası’nda yangın çıktı
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Yunanistan İtfaiye Teşkilatının yaptığı açıklamaya göre, İnebahtı ilinin Makinia bölgesinde bugün öğle saatlerinde ormanlık alan ve tarım alanında yangın çıktı.

HALKIN TAHLİYESİ İSTENDİ

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken bölgedeki halkın tahliye edilmesi istendi.

Öte yandan Mora Yarımadası'nın İlia iline bağlı Vartholomio bölgesinde de otluk alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre bugün ve yarın ülkenin bazı bölgelerinde rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek.

Uzmanlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #YANGIN

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Yunanistan'ın İnebahtı ili ve Mora Yarımadası'nda yangın çıktı
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