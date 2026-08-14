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Giriş Tarihi: 14.08.2026 15:28

İspanya'da yangında etkilenen manastır boşaltıldı: 11'inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar çıkarıldı

İspanya'nın Huesca ilinde orman yangının ilerlediği bir manastırdan 11'inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar ve tarihi eserler çıkarılarak müzeye götürüldü. Yangında şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alan kül oldu, 16 kasaba tahliye edildi. Alevlere müdahalenin devam belirtildi.

İHA
İspanya’da yangında etkilenen manastır boşaltıldı: 11’inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar çıkarıldı
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İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Huesca ilinde pazartesi günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. Yangın, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle daha da şiddetlendi. Şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alanı küle dönerken, 16 kasaba tahliye edildi.

3 KRALA AİT KALINTILAR ÇIKARTILDI

Aragon Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero, alevlerin 10. yüzyıldan kalma San Juan de la Pena manastırına doğru ilerlemeye başladığını, manastırda önlem olarak kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti. Vaquero, manastırda bulunan 11'inci yüzyılda Aragon bölgesini yöneten 3 krala ait kalıntıların ve bazı tarihi eserlerin ekipler tarafından çıkarılarak Huesca il müzesine götürüldüğünü ifade etti.

Alevlere müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSPANYA #YANGIN

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İspanya'da yangında etkilenen manastır boşaltıldı: 11'inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar çıkarıldı
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