İspanya’da yangında etkilenen manastır boşaltıldı: 11’inci yüzyıl krallarına ait kalıntılar çıkarıldı

İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Huesca ilinde pazartesi günü çıkan orman yangını giderek yayılıyor. Yangın, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle daha da şiddetlendi. Şu ana kadar 9 bin hektardan fazla alanı küle dönerken, 16 kasaba tahliye edildi.

3 KRALA AİT KALINTILAR ÇIKARTILDI

Aragon Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Mar Vaquero, alevlerin 10. yüzyıldan kalma San Juan de la Pena manastırına doğru ilerlemeye başladığını, manastırda önlem olarak kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti. Vaquero, manastırda bulunan 11'inci yüzyılda Aragon bölgesini yöneten 3 krala ait kalıntıların ve bazı tarihi eserlerin ekipler tarafından çıkarılarak Huesca il müzesine götürüldüğünü ifade etti.

Alevlere müdahalenin devam ettiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör