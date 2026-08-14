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Giriş Tarihi: 14.08.2026 12:54

İsrailli turistler Yunanistan'da protesto edildi

Kruvaziyerle Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire Limanı'na gelen İsrailli turistler, Filistin'e destek veren aktivistler tarafından protesto edildi. "Gazze soykırımını durdurun", "Filistin'e özgürlük" ile "Katiller dışarı" yazan pankartlar açan ve dev bir Filistin bayrağı taşıyan grup, kruvaziyerle Pire Limanı'na gelen İsrailli turistleri protesto etti.

AA
İsrailli turistler Yunanistan’da protesto edildi
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Aktivistler, Yunanistan'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Pire Limanı'nda bir araya geldi.

"KATİLLER DIŞARI"

Filistin'e özgürlük talep eden sloganlar atan aktivistler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

"Gazze soykırımını durdurun", "Filistin'e özgürlük" ile "Katiller dışarı" yazan pankartlar açan ve dev bir Filistin bayrağı taşıyan grup, kruvaziyerle Pire Limanı'na gelen İsrailli turistleri protesto etti.

Polis kontrolünde kruvaziyerden indirilen İsrailli turistler ise otobüslere bindirilerek, şehirdeki rotalarına yönlendirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör

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İsrailli turistler Yunanistan'da protesto edildi
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