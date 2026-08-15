Fransa’nın Landes vilayetindeki orman yangınında 1580 hektarlık alan küle döndü

Landes Valiliği 13 Ağustos'tan bu yana Luglon'da devam eden orman yangınına ilişkin yeni açıklama yayımladı.

550 İTFAİYECİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Açıklamaya göre, Luglon'daki orman yangınında şu ana kadar 1580 hektarlık alan küle döndü.

Bölgeye sevk edilen 550 itfaiyeci söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

YAKLAŞIK 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın, Luglon köyünün güneydoğusunda Garein köyü yakınlarında aktif bir şekilde devam ediyor. Garein köyünden gece yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

Böylece yangının başladığı günden bu yana, bölgeden tahliye edilenlerin sayısı toplamda 650'ye ulaştı.

Luglon'da 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının henüz nasıl çıktığı bilinmiyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 64 ilde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Fransa'da gün içinde sıcakların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Aşırı sıcakların yangınlarla mücadeleyi olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüştü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör