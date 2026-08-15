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Haberler Avrupa Haberleri Hava yolu şirketi EasyJet'te grev! Fransa'daki kabin çalışanları iş bırakma kararı aldı
Giriş Tarihi: 15.08.2026 16:25

Hava yolu şirketi EasyJet'te grev! Fransa'daki kabin çalışanları iş bırakma kararı aldı

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yapıyor. Ulusal basındaki haberlere göre, grev nedeniyle bu hafta sonu EasyJet'in gerçekleştirmesi planlanan yaklaşık 100 sefer iptal edildi.

AA
Hava yolu şirketi EasyJet’te grev! Fransa’daki kabin çalışanları iş bırakma kararı aldı
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EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanlarını temsil eden sendikalar, personelin takvimlerine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 2 günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Sendikalar, iş takvimlerinin değişkenliği nedeniyle personelin fiziksel ve ruhsal olarak tükendiğini savunurken kabin çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, grev nedeniyle bu hafta sonu EasyJet'in gerçekleştirmesi planlanan yaklaşık 100 sefer iptal edildi.

EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları arasında greve katılım oranının yüzde 68 olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #İNGİLTERE #GREV

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Hava yolu şirketi EasyJet'te grev! Fransa'daki kabin çalışanları iş bırakma kararı aldı
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