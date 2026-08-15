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Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:41

İspanya'da 5 büyüklüğündeki deprem! Binalar hasar gördü

İspanya'nın Granada kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde bazı binalar hasar gördü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

İHA
İspanya’da 5 büyüklüğündeki deprem! Binalar hasar gördü
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İspanya'nın Endülüs özerk bölgesindeki Granada kentine bağlı Alhendin belediyesinde yerel saatle 01.00 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HERHANGİ BİR YARALANMA YOK

Endülüs hükümeti, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldiğini, herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Endülüs bölgesel hükümetinin başkan yardımcısı Antonio Sanz Cabello sosyal medyadan yaptığı paylaşımda acil durum planının devreye alındığını belirterek, "Eğer Granada'daysanız, depremi hissettiyseniz, iyiyseniz ve evinizde hasar yoksa, sakin olun ve gereksiz yere binalara girip çıkmaktan kaçının. Sokakta dış cephelerden, saçaklardan, balkonlardan, duvarlardan ve düşebilecek diğer unsurlardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSPANYA #DEPREM

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İspanya'da 5 büyüklüğündeki deprem! Binalar hasar gördü
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