Macron’un jet ski keyfi Fransa’yı ayağa kaldırdı

Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan yangın etkisini sürdürüyor. Yangın nedeniyle bin 100 hektarlık alan küle dönerken Luglon köyünden 525 kişi de tahliye edildi.
Orman yangınları devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yayınlandı.
Fransa'da yayımlanan haftalık haber dergisi olan Paris Match'e poz veren Macron, jet ski üzerindeki fotoğraflarıyla tepki topladı. Macron, orman yangınlarına rağmen tatiline devam ettiği için eleştirilerin hedefi oldu.
MACRON'UN TATİL FOTOĞRAFI SİYASETÇİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırı sıcaklarda Fransa yanarken, Fransızların bir kısmı tatile gidememişken, Cumhurbaşkanı Bregançon'da jet skiyle eğleniyor. Mesaj bu mudur? Oldukça başarılı." ifadelerini kullandı.
Fransız Milletvekili Alexis Corbiere aynı platformdan yaptığı açıklamada, derginin kapağında jet ski üzerinde siyah gözlükleriyle olan Macron'un kaslarının öne çıkarıldığı değerlendirmesinde bulunurken, jet skinin çevre kirliliğine sebep olduğunu kaydetti.
Corbiere, Fransa Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir mizansen yapılmasının, Macron'un "megalomanlığını" ve mevcut ekolojik, sosyal ve demokratik krizi anlamadığını gösterdiğini savundu.
Yeşiller Partisi (EELV) lideri Marine Tondelier de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'da aşırı sıcaklar, kuraklık, tarihi orman yangınları, iklim ve barınma krizi yaşandığını, işsizlik ve yoksulluğun arttığını ve ülkenin devasa bir borcu olduğunu belirtti.
Tondelier, kıyamet gibi bir yazın ortasında Macron'un tatili hakkında Paris Match'dan kendisine bir röportaj ısmarladığını savunarak, Fransız Cumhurbaşkanının tatile çıktıktan sonra da sıcakların ve orman yangınlarının ülkede devam ettiğine işaret etti.