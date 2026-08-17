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Giriş Tarihi: 17.08.2026 11:58

İtalya’da müzede tarihi eser hırsızlığı

İtalya’nın Messina kentinde geçit töreni sırasında bir müzeye giren maskeli hırsızlar 6 eser çaldı. Eserlerden 2’si müze çevresinde bulunurken, milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen 4 eserle ilgili arama çalışmaları sürüyor.

AA Avrupa
İtalya’da müzede tarihi eser hırsızlığı
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Messina kentinde 15 Ağustos gecesi düzenlenen geçit töreni sırasında müzeden bazı eserler çalındı.

Yerel saatle 22.00'den önce, yüzleri kasklarla kapalı 3 veya 4 kişi müzeye girerek, aralarında Rönesans döneminin önemli ressamlarından Antonello da Messina'ya atfedilen 1473 tarihli San Gregorio Poliptiğine ait 3 panel ile "Madonna ve Çocuk" ve "Pieta'daki İsa" eserlerinin yer aldığı çift taraflı panelin de bulunduğu 6 eseri çaldı.

Hırsızların kaçarken müze çevresinde bazı kişilerin olduğunu fark ederek 2 eseri dışarıdaki bir duvarın üzerine bıraktığı değerlendiriliyor. Bu eserler kısa süre sonra bulundu.

Milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen 4 eser ise hala kayıp.

"KÜLTÜREL MİRASA KARŞI KABUL EDİLEMEZ SALDIRI"

İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, olayla ilgili "şaşkınlık ve üzüntü" duyduğunu belirterek yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sicilya Bölgesel Yönetim Başkanı Renato Schifani ise hırsızlığı "olağanüstü derecede ciddi bir suç" ve "evrensel kültürel mirasa karşı kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Messina Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antonello da Messina, 15. yüzyılda yaşamış ve özellikle portreleri ve dini temalı eserleriyle tanınan Sicilyalı ressamlar arasında öne çıkıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İTALYA

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İtalya’da müzede tarihi eser hırsızlığı
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