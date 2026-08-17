İtalya’da müzede tarihi eser hırsızlığı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Messina kentinde 15 Ağustos gecesi düzenlenen geçit töreni sırasında müzeden bazı eserler çalındı.

Yerel saatle 22.00'den önce, yüzleri kasklarla kapalı 3 veya 4 kişi müzeye girerek, aralarında Rönesans döneminin önemli ressamlarından Antonello da Messina'ya atfedilen 1473 tarihli San Gregorio Poliptiğine ait 3 panel ile "Madonna ve Çocuk" ve "Pieta'daki İsa" eserlerinin yer aldığı çift taraflı panelin de bulunduğu 6 eseri çaldı.

Hırsızların kaçarken müze çevresinde bazı kişilerin olduğunu fark ederek 2 eseri dışarıdaki bir duvarın üzerine bıraktığı değerlendiriliyor. Bu eserler kısa süre sonra bulundu.

Milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen 4 eser ise hala kayıp.