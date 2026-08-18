Alman ordusunda asker sayısı 13 yılın zirvesinde

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ordudaki asker sayısı, 2026 yılı için belirlenen 186 bin ila 190 bin hedefiyle uyumlu olarak 186 bin 700'e çıktı.

Böylece Alman ordusundaki asker sayısı yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede askerliğe başvuru sayısı ile yeni asker alımları da artış gösterdi.

Temmuz ayında yaklaşık 47 bin 300 kişi askerliğe başvuruda bulundu ve bunların 15 bin 400'ü orduya katıldı.