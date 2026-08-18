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Giriş Tarihi: 18.08.2026 13:41

Alman ordusunda asker sayısı 13 yılın zirvesinde

Almanya’da ordudaki asker sayısı 186 bin 700’e yükselerek yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Temmuz ayında 47 bin 300 kişi askerliğe başvururken, hükümet 2035 yılına kadar asker sayısını 255 bin ila 270 bine çıkarmayı hedefliyor.

AA Avrupa
Alman ordusunda asker sayısı 13 yılın zirvesinde
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Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ordudaki asker sayısı, 2026 yılı için belirlenen 186 bin ila 190 bin hedefiyle uyumlu olarak 186 bin 700'e çıktı.

Böylece Alman ordusundaki asker sayısı yaklaşık 13 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede askerliğe başvuru sayısı ile yeni asker alımları da artış gösterdi.

Temmuz ayında yaklaşık 47 bin 300 kişi askerliğe başvuruda bulundu ve bunların 15 bin 400'ü orduya katıldı.

ALMANYA ASKER SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Almanya'da 2026 başında yürürlüğe giren yeni askerlik düzenlemesiyle askere alma sistemi gönüllülük esasına göre devam ediyor.

Hükümet, 2035 yılına kadar 255 bin - 270 bin asker sayısına ulaşmayı planlıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA

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Alman ordusunda asker sayısı 13 yılın zirvesinde
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