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Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:12

Fransa’da tarım sektörü alarm veriyor

Fransa’da yaz boyunca etkili olan aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları tarımsal üretimde krize yol açtı. Tarım Bakanı Genevard, çiftçilerin durumdan ciddi şekilde etkilendiğini belirtirken, sektörün farklı bölgelerinde üretim kayıplarının yaşandığını bildirdi.

AA Avrupa
Fransa’da tarım sektörü alarm veriyor
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Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, yaz aylarındaki hava koşullarının tarım üzerindeki etkisine dair açıklamalarda bulundu.

Kuraklık, aşırı sıcaklar ve orman yangınları nedeniyle ülkedeki tarım sektörünün derin bir krizden geçtiğini dile getiren Genevard, "Korkunç bir yaz geçiriyoruz." dedi.

Genevard, Fransız çiftçilerin bu durum nedeniyle ciddi bir bedel ödediğini ve ülkedeki tarım üretiminin farklı düzeylerde etkilendiğini ifade ederek, meyve ve sebzelerin daha küçük ebatlarda olması nedeniyle fiyatlarda genel olarak ciddi bir artış görülmediğini kaydetti.

Tarım ürünlerinin üretimindeki düşüşe dair henüz bir sayı belirleyemediklerine işaret eden Genevard, 27 Ağustos'ta sahadaki durumu görüşmek, sektör ve bölgelere göre yardımları düzenlemek için valilerle bir araya geleceklerini belirtti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez aşırı sıcaklar nedeniyle verilen turuncu alarm tüm illerde sona erdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da tarım sektörü alarm veriyor
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