Fransa’da tarım sektörü alarm veriyor

Tarım ürünlerinin üretimindeki düşüşe dair henüz bir sayı belirleyemediklerine işaret eden Genevard, 27 Ağustos'ta sahadaki durumu görüşmek, sektör ve bölgelere göre yardımları düzenlemek için valilerle bir araya geleceklerini belirtti.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'dan bu yana ilk kez aşırı sıcaklar nedeniyle verilen turuncu alarm tüm illerde sona erdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör