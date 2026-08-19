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Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:52

Prens Laurent’ın 26 yaşındaki oğlu yasal mirasçı oldu

Belçika Kralı Philippe’in kardeşi Prens Laurent, geçen yıl biyolojik oğlu olduğunu açıkladığı 26 yaşındaki Clement Vandenkerckhove’un babalığını resmi kayıtlarda tanıdı. Clement böylece Laurent’ın diğer çocuklarıyla aynı yasal miras haklarına sahip oldu ancak tahtın veraset sırasına dahil edilmeyecek.

AA
Prens Laurent’ın 26 yaşındaki oğlu yasal mirasçı oldu
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Belçika resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika Kralı Philippe'in kardeşi 62 yaşındaki Prens Laurent, geçen yıl oğlu olduğunu kamuoyuna açıkladığı 26 yaşındaki Clement Vandenkerckhove'un babalığını resmi kayıtlarda tanıdı.

Böylece Clement, Laurent'ın diğer çocuklarıyla aynı şekilde babasının yasal mirasçısı konumuna geldi.

26 yaşındaki Clement'ın "Belçika Prensi" ünvanını resmi olarak kullanabilmesi için ise Kral Philippe'in kraliyet kararnamesi imzalaması gerekiyor.

Kral Philippe, daha önce bu yönde bir kararname imzalamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Belçika Anayasası'nın tahtın "meşru soydan gelenlere" geçmesini öngörmesi nedeniyle evlilik dışında dünyaya gelen Clement, tahtın veraset sırasına dahil olmayacak.

CLEMENT'IN BİYOLOJİK BABASI OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Belçika Kraliyet Ailesi'nin "renkli" kişiliklerinden biri olarak tanınan Prens Laurent, 2025'te yaptığı açıklamayla uzun süredir kamuoyunda konuşulan iddiaları doğrulayarak, Clement'ın biyolojik babası olduğunu duyurmuştu.

Clement, Belçika'da "Wendy Van Wanten" adıyla tanınan şarkıcı ve televizyon yıldızı Iris Vandenkerckhove ile Prens Laurent'ın ilişkisinden dünyaya gelmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BELÇİKA

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Prens Laurent’ın 26 yaşındaki oğlu yasal mirasçı oldu
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