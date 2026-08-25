AB yeni üyeler için düğmeye basıyor: Genişleme politikasında kritik değişiklik hazırlığı

Euronews internet sitesinin haberine göre Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Zagreb'de düzenlenen Hırvatistan Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'nin genişleme politikasının mevcut uluslararası ortam doğrultusunda değişmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun, aday ülkeler üyelik müzakerelerinin son aşamasına yaklaşırken AB'nin yeni üyeleri kabul etmeye nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin önerilerini sunacağını belirten Kos, bu kapsamda dört temel konunun ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kos, bunların AB içinde antlaşma değişikliğine gitmeden karar alma süreçlerinin daha esnek hale getirilmesi, demokratik standartlar ve hukukun üstünlüğü konusunda daha güçlü güvenceler oluşturulması, aday ülkelerin Birliğe aşamalı olarak entegre edilmesi ve yeni üyeliklerin etkilerini yönetmek amacıyla kapsamlı geçiş tedbirlerinin uygulanması olduğunu kaydetti.

AB'nin daha fazla üyeyle birlikte kriz dönemlerinde hızlı hareket edebilmesi gerektiğini vurgulayan Kos, karar alma mekanizmalarında tek bir üye ülkenin diğerlerini engelleyebildiği alanların azaltılabileceğini ve kurumların daha işlevsel hale getirilebileceğini belirtti.