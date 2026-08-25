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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:34 Son Güncelleme: 25.08.2026 11:35

Almanya’da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobiliyle metro tüneline girdi

Almanya’nın Bochum kentinde 63 yaşındaki bir kadın, yaşadığı tıbbi acil durum nedeniyle otomobiliyle metro tüneline girerek yaklaşık bir kilometre ilerledi. Raylarda o sırada tramvay bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay nedeniyle metro hattı yaklaşık 5 saat ulaşıma kapatıldı.

AA
Almanya’da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobiliyle metro tüneline girdi
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Almanya'nın Bochum kentinde 63 yaşındaki bir kadın, otomobiliyle metro tüneline girerek yaklaşık bir kilometre ilerledi.

Bochum İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Bochum Stadyumu yakınındaki "Vonovia Ruhrstadion" durağında meydana gelen olayın, sürücünün tıbbi bir acil durum yaşamasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kadının bir kilometre boyunca metro hattında ilerlediği, o esnada raylarda tramvay bulunmamasının olası bir faciayı önlediği kaydedildi.

Olay nedeniyle metro hattındaki raylar ve tüneldeki elektrik tesisatının zarar gördüğü aktarılan açıklamada, kadın sürücünün hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bu nedenle Stadion ile Bochum Merkez İstasyonu arasındaki metro hattında ulaşımın iki yönde yaklaşık 5 saat boyunca durdurulduğu ifade edildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA

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Almanya’da facianın eşiğinden dönüldü: Otomobiliyle metro tüneline girdi
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