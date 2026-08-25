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Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:44

Almanya’da sabotaj alarmı: Demir yolu kablolarını kestiler

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Backnang kentinde kimliği belirsiz kişiler demir yolu hattındaki kabloları kesti. Olay sonrası tren seferlerinde aksamalar yaşanırken, kentte internet ve telefon bağlantıları da kesildi. Devlet güvenlik birimi sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.

AA
Almanya’da sabotaj alarmı: Demir yolu kablolarını kestiler
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Aalen Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Backnang kentinde kimliği belirsiz kişilerin, demir yolu hattında birkaç kabloyu kestiği belirtildi.

Açıklamada, bunun sonucunda yaşanan veri kayıpları nedeniyle tren seferlerinde aksamlar olduğu ve Backnang'da internet ile telefon bağlantılarında kesintiler meydana geldiği ifade edildi.

Kriminal polisin olaya ilişkin inceleme başlattığı aktarılan açıklamada, vatandaşlardan da bölgedeki şüpheli gözlemlerle ilgili ihbarda bulunmaları istendi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, polisin devlet güvenlik birimi sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA

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Almanya’da sabotaj alarmı: Demir yolu kablolarını kestiler
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