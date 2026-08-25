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Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:29

Bulgaristan sele teslim oldu: Kayıp kişi için ekipler seferber edildi

Bulgaristan’ın özellikle Pazarcık ve Blagoevgrad illerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. Nehirlerin taşmasıyla evleri su basarken, bir kişi kayboldu, bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

AA Avrupa
Bulgaristan sele teslim oldu: Kayıp kişi için ekipler seferber edildi
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Bulgaristan'da özellikle Pazarcık ve Blagoevgrad illerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Pazarcık iline bağlı Peştera ilçesinde Stara Reka Nehri'nin taşması sonucu bazı evlerin girişlerini ve zemin katlarını su bastı.

Pazarcık Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Miroslav Stoyanov, sel sırasında 58 yaşındaki bir kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının polis, gönüllüler, dronlar ve iz takip köpekleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Blagoevgrad iline bağlı Strumyani Belediyesi'nde de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Aleksandar Dzhartov, basına yaptığı açıklamada, dün gece etkili olan şiddetli yağışların ardından bölgedeki Shashka ve Zlinska nehirlerinin taştığını ve 7 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Dzhartov, sel nedeniyle bazı yerleşimlerde elektrik ve su kesintilerinin yaşandığını, demir yolu hattının da zarar gördüğünü kaydetti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BULGARİSTAN #PAZARCIK

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Bulgaristan sele teslim oldu: Kayıp kişi için ekipler seferber edildi
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