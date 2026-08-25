Bulgaristan sele teslim oldu: Kayıp kişi için ekipler seferber edildi

Bulgaristan'da özellikle Pazarcık ve Blagoevgrad illerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve su baskınlarına yol açtı.

Pazarcık iline bağlı Peştera ilçesinde Stara Reka Nehri'nin taşması sonucu bazı evlerin girişlerini ve zemin katlarını su bastı.

Pazarcık Bölge Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Miroslav Stoyanov, sel sırasında 58 yaşındaki bir kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının polis, gönüllüler, dronlar ve iz takip köpekleriyle sürdürüldüğünü ifade etti.