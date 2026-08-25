Fransa’yı kasırga vurdu: 41 yaralı

Fransa'nın güneybatısındaki Pomas köyünü kasırga vurdu. Olayda 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü. Evinin çökmesi sonucu yaralanan hamile bir kadın da dahil 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pazartesi günü saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan rüzgarın evlerin çatılarını uçurması ve yaklaşık 300 eve zarar vermesi üzerine olay yerine 120'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi.

2 BİN 800 EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıklarının yaşandığı ülkenin güneybatısındaki geniş bölgeler için fırtına nedeniyle turuncu alarm verildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle 10 köydeki yaklaşık 2 bin 800 ev elektriksiz kaldı. Bordeaux, Marsilya, Nice, Toulouse ve Paris'in kuzeyindeki havalimanlarında uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

Fransız Pireneler'de meydana gelen dolu fırtınası nedeniyle bisikletçilerin sığınak aramak zorunda kalması üzerine, bölgedeki Vuelta a Espana bisiklet yarışının üçüncü etabını iptal edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör